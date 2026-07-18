В ФРГ призвали Европу к диалогу с Россией

Габриэль: Европа обязана возобновить диалог с Россией после заявления Путина

После заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, Европа обязана возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью NZZ.

«Будь я Европой, сказал бы (Путину — прим. «Ленты.ру»): "Хорошо, мы верим тебе на слово". Какие здесь риски? Никаких», — поделился он.

Дипломат напомнил, что российский лидер предложил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве переговорщика для диалога Москвы и Европы, однако его вряд ли выдвинут кандидатом на данную роль.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители правительства Украины, включая главу государства Владимира Зеленского, превратили переговоры с Россией в Стамбуле летом 2025 года в «цирк на колесах». Она отметила, что Киев во время встречи критиковал состав российской делегации, а Зеленский публично высказывался по этому поводу.