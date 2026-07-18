Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 18 июля 2026Мир

В ФРГ призвали Европу к диалогу с Россией

Габриэль: Европа обязана возобновить диалог с Россией после заявления Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Зигмар Габриэль

Зигмар Габриэль . Фото: Annegret Hilse / Reuters

После заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, Европа обязана возобновить диалог с Москвой. Об этом заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью NZZ.

«Будь я Европой, сказал бы (Путину — прим. «Ленты.ру»): "Хорошо, мы верим тебе на слово". Какие здесь риски? Никаких», — поделился он.

Дипломат напомнил, что российский лидер предложил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве переговорщика для диалога Москвы и Европы, однако его вряд ли выдвинут кандидатом на данную роль.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители правительства Украины, включая главу государства Владимира Зеленского, превратили переговоры с Россией в Стамбуле летом 2025 года в «цирк на колесах». Она отметила, что Киев во время встречи критиковал состав российской делегации, а Зеленский публично высказывался по этому поводу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ
    Страна-сосед России купила штурмовые мосты на базе Abrams
    В Москве соберут тысячи стильных машин одного бренда в 2026 году
    Раскрыта причина тревоги ЕС после отставки Федорова
    Раскрыто состояние пострадавших после атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье
    Количество отравившихся на базе отдыха в российском регионе увеличилось вдвое
    Московские врачи направились в Тамбов для оказания помощи
    Москвич расчленил отца и решил скрыться в соседнем регионе
    В ФРГ призвали Европу к диалогу с Россией
    На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok