Захарова: Киев устроил цирк на колесах вокруг переговоров с РФ в Турции летом 2025 года

Представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, превратили переговорный процесс с Россией в Стамбуле летом 2025 года в «цирк на колесах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Была направлена соответствующая делегация во главе с господином [помощником президента РФ Владимиром] Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», — рассказала представитель МИД.

По словам Захаровой, представители Киева во время переговоров неоднократно критиковали состав и уровень российской делегации, а Зеленский публично высказывался по этому поводу. Несмотря на это, переговоры все же состоялись и привели к конкретным результатам, в том числе по вопросам обмена между сторонами.

Ранее Захарова заявила, что лидеры ЕС пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Она отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.