Страна-сосед России купила штурмовые мосты на базе Abrams

NI: Польша купила штурмовые мосты на базе Abrams для наступательных операций

Польская армия получила первый штурмовой мост M1074 Joint Assault Bridge (JAB) на базе танка Abrams. Механизированные мосты можно использовать в обороне и для наступательных операций, пишет обозреватель The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Страна, которая является соседом Калининградской области России, планирует получить 25 мостоукладчиков. Соглашение о покупке 17 машин заключили в 2022 году, а 8 JAB получат в рамках контракта на покупку танков Abrams.

JAB разработали в качестве замены устаревающих мостоукладчиков M60 AVLB, которые не могут поддерживать действия современных Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Прототип машины собрали в 2014 году. В основе мостоукладчика лежит корпус танка M1A2 Abrams с раскладным мостом MLC115.

«Для наступательных операций и прорыва вражеских позиций M1074 может использоваться с другими специализированными машинами, которые расчищают минные поля и проволочные заграждения», — пишет Сучиу. По его словам, JAB — это лучший способ поддержать атаку на уязвимую позицию противника.

В июне стало известно, что Варшава подписала соглашение с компанией Shield AI о покупке беспилотников вертикального взлета и посадки MQ-35 V-Bat для Военно-морских сил Польши.