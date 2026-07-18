Московские врачи направились в Тамбов для оказания помощи

Минздрав: Московские и федеральные врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим

Московские и федеральные врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр», — подчеркнул помощник главы Минздрава.

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. После удара начался пожар.