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13:12, 18 июля 2026Россия

Московские врачи направились в Тамбов для оказания помощи

Минздрав: Московские и федеральные врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Московские и федеральные врачи направлены в Тамбов для помощи пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр», — подчеркнул помощник главы Минздрава.

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. После удара начался пожар.

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