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11:21, 18 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявления НАТО о мирных планах альянса

Депутат Толмачев: Слова НАТО о мирных планах альянса ничего не стоят
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс ни на кого не собирается нападать, ничего не стоят, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Рютте заявил, что НАТО не собирается ни на кого нападать. По его словам, закупка Германией крылатых ракет Tomahawk у США является частью плана «совместного сдерживания».

Как напомнил депутат, сначала Запад клялся, что НАТО никогда не будет расширяться на восток, но в итоге альянс начал подступать к границам России. Парламентарий подчеркнул, что западным функционерам слова нужны только для того, чтобы скрывать свои мысли, планы и намерения, в то время как цель альянса — не оборона, а захват территорий.

«А от кого, кстати, всю свою историю НАТО "обороняется"? От России, которая не собирается ни на кого нападать и всячески призывает к бескровному урегулированию любого конфликта? Россия в десятки раз более мирная страна, чем государства НАТО, и это, в отличие от заявлений Рютте, не просто слова, а подкрепленные цифрами факты: на счету альянса более 30 инициированных конфликтов только за первую четверть XXI века», — сказал Иванов.

Депутат также добавил, что со своей стороны Россия продолжит придерживаться соглашений и договоренностей. Однако заявления и поступки западных соседей заставляют делать это с учетом военной доктрины страны, заключил Иванов.

Ранее журналистам стало известно, что граничащие с Россией и Белоруссией государства НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Так, Литва и другие страны Балтии разворачивают вдоль границы элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.

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