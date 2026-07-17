В НАТО прокомментировали слухи о готовящемся нападении альянса

Рютте: НАТО не собирается ни на кого нападать

НАТО не собирается ни на кого нападать. Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал в интервью агентству DPA, его слова передает ТАСС.

«Мы — оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем», — заявил Рютте.

Заявление генсека стало ответом на планы Германии закупить у США крылатые ракеты Tomahawk. Как отметил Рютте, размещение ракет на территории этой страны является частью плана «совместного сдерживания».

Ранее журналистам стало известно, что граничащие с Россией и Белоруссией государства НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Так, Литва и другие страны Балтии разворачивают вдоль границы элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.