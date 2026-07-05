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22:47, 5 июля 2026Мир

Описана подготовка восточного фланга НАТО к конфликту с Россией

Politico: Восточный фланг НАТО начал подготовку к конфликту с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Граничащие с Россией и Белоруссией государства Североатлантического альянса готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на корреспондентов, посетивших Финляндию, Литву и Польшу.

Как утверждают журналисты, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется — в том числе в свете растущих сомнений европейцев в помощи Соединенных Штатов. Так, Финляндия развивает модель «тотальной обороны» и может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов при населении 5,6 миллиона человек.

Польша сделала ставку на систему укреплений «Восточный щит» вдоль границ с Белоруссией и Калининградом и развивает противодроновую систему SAN. Стоимость «Восточного щита» оценивается примерно в 10 миллиардов евро, а SAN — до 4 миллиардов евро.

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Литва и другие страны Балтии разворачивают элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на обвинения в российской угрозе. Он отреагировал на заявления о возможном нападении России на НАТО и предложил задуматься, зачем Москве нужен такой сценарий развития событий. Он подчеркнул, что подобные обвинения в адрес Москвы являются провокацией, которая заставляет жителей стран тратить больше средств на оборону их государств.

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