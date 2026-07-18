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11:24, 18 июля 2026Россия

Атаковавшие Котовск БПЛА начинили металлическими шариками

Первышов: Атаковавшие Котовск БПЛА начинили металлическими шариками
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Вооруженные силы Украины атаковали склад в Котовске, начинили готовыми поражающими элементами. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что противник использовал в дронах готовые поражающие элементы в виде металлических шариков для нанесения максимального урона мирным жителям.

Ранее губернатор Первышов сообщил, что семь человек, пострадавших в результате атаки на Котовск, находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Тамбова открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. На место происшествия выезжал прокурор Котовска.

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