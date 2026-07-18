Первышов: Атаковавшие Котовск БПЛА начинили металлическими шариками

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Вооруженные силы Украины атаковали склад в Котовске, начинили готовыми поражающими элементами. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что противник использовал в дронах готовые поражающие элементы в виде металлических шариков для нанесения максимального урона мирным жителям.

Ранее губернатор Первышов сообщил, что семь человек, пострадавших в результате атаки на Котовск, находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Тамбова открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. На место происшествия выезжал прокурор Котовска.