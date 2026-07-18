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10:35, 18 июля 2026Силовые структуры

Тамбовская прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Котовск

Прокуратура Тамбова открыла горячую линию для оказания помощи после атаки ВСУ на Котовск
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прокуратура Тамбова открыла горячую линию после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Котовск. Об этом ведомство сообщило на платформе Max.

Уточняется, что в результате атаки украинских дронов есть погибшие и пострадавшие. «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия в прокуратуре Тамбовской области — 8 910 755 52 65», — говорится в сообщении ведомства.

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На место происшествия выезжал прокурор Котовска Виталий Колдашов. «Обеспечено взаимодействие со всеми оперативными службами для оказания помощи людям», — отметили специалисты.

Ранее в Шебекино Белгородской области местного жителя ранило украинским беспилотником. По информации экспертов, пострадавшего переведут в Городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

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