Китайский автозавод заработал на повышении цен в России

Китайский автоконцерн GWM нарастил прибыль в России при падении продаж

Выручка от продаж на российском рынке китайского автоконцерна Great Wall Motor (GWM) в первом полугодии выросла на 14 процентов, до 2,3 миллиарда юаней (20 миллиардов рублей), при падении продаж на 26 процентов. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса пишет «Коммерсантъ».

Чистая прибыль компании за тот же период увеличилась на 58,7 процента, до 5,6 миллиарда юаней (49 миллиардов рублей), из которых 2,6 миллиарда были получены в результате единоразовой прибыли за счет курсовых колебаний рубля.

По оценкам автомобильного эксперта Владимира Беспалова, такая заработанная прибыль связана с переоценкой товарных запасов автомобилей и комплектующих в России. На балансе GWM имеются активы, в том числе завод, стоимость которых значительно подросла. Если курс изменится во втором полугодии, то прибыль может обратиться в убыток.

В то же время рост выручки Беспалов объясняет существенным увеличением стоимости автомобилей. В настоящее время завод Haval остается единственным иностранным автопредприятием, которое продолжает работу в России. Из-за отсутствия конкурентов компания существенно подняла цены. Например, Haval Jolion подорожал на 49 процентов, до 2,03 миллиона рублей.

Доля брендов GWM на российском рынке выросла на 1,3 процентных пункта, до 3,2 процента. В целом доля китайских марок дошла до 10,6 процента. Этот результат обеспечило в первую очередь общее сокращение российского авторынка в два раза. В июле, по данным «Автостата», на китайские бренды приходилось уже 24 процента от общих продаж легковых автомобилей.

Между тем экспорт автомобилей из Китая в Россию третий месяц подряд остается на минимальном уровне. В июле он подрос на девять процентов по сравнению с июнем, но в денежном выражении он по-прежнему составляет скромные 33,6 миллиона долларов. В марте речь шла о 190 миллионах долларов.

