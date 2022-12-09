«АвтоВАЗ» получил управление над бывшим заводом Nissan в России

Глава Минпромторга Мантуров: «АвтоВАЗ» получил управление над бывшим заводом Nissan в РФ

«АвтоВАЗ» получил управление над бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге, который в ноябре перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ», пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Производство на предприятии планируется запустить в 2023 году.

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом"», — сказал он в ответ на вопрос о будущем российского авторынка.

В конце октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что концерн ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов. Кроме того, после национализации завода российская компания получила право на послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также на поставку запчастей к ним.

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.

Концерн приостановил работу в России в марте. Позднее стало известно, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Отмечалось, что после передачи активов в госсобственность сотрудники российского подразделения Nissan сохранят работу в течение года.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что бывший завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили. По информации газеты, российские власти собирались привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «КамАЗа».