Российские власти сократили траты на развитие инфраструктуры для электромобилей

Минфин России сократил траты на развитие инфраструктуры для электромобилей

Минфин России в этом году направит регионам 923 миллиона рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, сократив траты, следует из постановления правительства.

Ранее ожидалось, что на эти цели выделят 1,37 миллиарда рублей. Деньги должны распределить между Крымом, Севастополем, Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что стоимость владения электромобилем сравнялась, а в некоторых случаях стала и ниже того, сколько стоит иметь обычную машину на дизельном или бензиновом двигателе.

Несмотря на высокую цену, затраты на подзарядку электромобилей составляют около 15 процентов от их цены. При этом для владельца дизеля стоимость топлива составит до 28 процентов от цены самой машины.

В октябре стало известно, что Уганда начала производство собственных электромобилей и в будущем хочет поставлять их на российский рынок.