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09:50, 13 декабря 2022Экономика

Российские власти сократили траты на развитие инфраструктуры для электромобилей

Минфин России сократил траты на развитие инфраструктуры для электромобилей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минфин России в этом году направит регионам 923 миллиона рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, сократив траты, следует из постановления правительства.

Ранее ожидалось, что на эти цели выделят 1,37 миллиарда рублей. Деньги должны распределить между Крымом, Севастополем, Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что стоимость владения электромобилем сравнялась, а в некоторых случаях стала и ниже того, сколько стоит иметь обычную машину на дизельном или бензиновом двигателе.

Несмотря на высокую цену, затраты на подзарядку электромобилей составляют около 15 процентов от их цены. При этом для владельца дизеля стоимость топлива составит до 28 процентов от цены самой машины.

В октябре стало известно, что Уганда начала производство собственных электромобилей и в будущем хочет поставлять их на российский рынок.

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Платон Щукин
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