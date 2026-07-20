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07:50, 20 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о жаре

Синоптик Позднякова: Воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В понедельник, 20 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов Цельсия. О жаре предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«В понедельник в Москве погода сохранится хорошая ... еще будет антициклон. Атмосферное давление будет в норме и чуть выше климатической нормы», — рассказала синоптик. Ночью наблюдалась небольшая облачность, но осадков не ожидается.

Утром столбики термометров в столице покажут плюс 14-16 градусов, по области значения могут быть ниже — около 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов в Москве и до плюс 23-28 градусов — по региону. «Ветер уже будет южный, не очень сильный, 3-8 метров в секунду. То есть погода еще вполне комфортная», — заключила Позднякова.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев спрогнозировал, что 20 июля в Москве потеплеет до плюс 30 градусов.

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