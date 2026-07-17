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21:02, 17 июля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Голубев: В понедельник в Москве потеплеет до плюс 30 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следующая неделя в Москве начнется с высоких температур. Об этом рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

По его словам, на выходных в столице наступит потепление, а осадки сойдут на нет. В субботу температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов, а в воскресенье — до плюс 30 градусов. Такая же погода сохранится и в понедельник, 20 июля.

Синоптик предупредил, что потепление продлится недолго. «Дожди вернутся в Москву уже во вторник», — отметил Голубев.

Ранее сообщалось, что на Европу обрушится новая волна экстремальной жары. Согласно прогнозам, сильнее всего от нее пострадает европейская часть России.

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