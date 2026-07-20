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08:20, 20 июля 2026Экономика

Жителей одной страны предупредили об опасной жаре

В большинстве префектур Японии объявили тревогу из-за жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

В Токио и в 38 префектурах Японии объявили тревогу из-за жары. Предупреждения об опасности получили на телефон жители большей части страны, сообщает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, 20 июля воздух в японской столице прогреется до плюс 36 градусов Цельсия. В соседней с Токио префектуре Сайтама ожидается 38 градусов, в Нагое, Киото, Яманаси, Гифу, Фукуи — 37 градусов.

Почти по всей территории страны, в том числе и в северных районах, будет аномально жарко — температурные показатели превысят среднегодовые на 2--7 градусов. В Токио, например, значения окажутся выше климатической нормы для этого дня на 6 градусов.

Такая погода продержится в большинстве регионов Японии всю неделю — столбик термометра от северного острова Хоккайдо до южной Фукуоки будет стабильно держаться выше 30 градусов. В некоторых регионах воздух может прогреться до плюс 40 градусов.

Ранее стало известно, что за вторую неделю июля в Японии госпитализировали более 4500 человек с тепловым ударом.

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