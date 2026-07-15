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16:15, 15 июля 2026Экономика

На одну страну обрушилась опасная жара

В Японии из-за жары госпитализировали 4,5 тысячи человек
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

За прошедшую неделю в Японии зарегистрировано более 4,5 тысячи случаев госпитализации жителей с тепловым ударом. Об этом сообщает 373news.

Температурные рекорды были зафиксированы 14 июля в префектуре Коти, где воздух прогрелся до плюс 38,4 градуса. В префектуре Гумма, расположенной недалеко от Токио, столбик термометра поднялся до плюс 37 градусов.

Жителей Токио предупредили об опасности теплового удара из-за жаркой погоды, которая ожидается в четверг, 16 июля.

Ранее климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо призвала серьезно относиться к волнам жары, которые стали происходить на планете все чаще. Волны жары ранее накрыли Европу и США. Жертвами аномального тепла в Европе стали 14 тысяч человек.

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