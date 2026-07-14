Климатолог призвала серьезно относиться к жаре

Климатолог Хэйхо: Волны жары необходимо воспринимать серьезно

Волны жары, которые стали происходить на планете все чаще, необходимо воспринимать серьезно. Отмахнуться от этого явления словами «это просто лето» больше нельзя, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

«Это уже не то лето, к которому мы привыкли», — прокомментировала климатолог текущую жару в США. По ее словам, это не просто аномально жаркое лето, а долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла. «В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла — длиннее, а сами волны жары — более интенсивными и опасными, чем раньше», — отметила она.

Погодные риски необходимо воспринимать серьезно, чтобы защитить себя и своих близких, посоветовала специалист.

Ранее температура в Нью-Йорке поднялась до плюс 38 градусов Цельсия.