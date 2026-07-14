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14:14, 14 июля 2026Экономика

Климатолог призвала серьезно относиться к жаре

Климатолог Хэйхо: Волны жары необходимо воспринимать серьезно
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Волны жары, которые стали происходить на планете все чаще, необходимо воспринимать серьезно. Отмахнуться от этого явления словами «это просто лето» больше нельзя, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

«Это уже не то лето, к которому мы привыкли», — прокомментировала климатолог текущую жару в США. По ее словам, это не просто аномально жаркое лето, а долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла. «В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла — длиннее, а сами волны жары — более интенсивными и опасными, чем раньше», — отметила она.

Погодные риски необходимо воспринимать серьезно, чтобы защитить себя и своих близких, посоветовала специалист.

Ранее температура в Нью-Йорке поднялась до плюс 38 градусов Цельсия.

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