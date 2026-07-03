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22:24, 3 июля 2026Экономика

Воздух в нью-йоркском метро раскалился до плюс 36 градусов

Температура воздуха в метро Нью-Йорка достигла плюс 36 градусов из-за жары
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Воздух в метро Нью-Йорка раскалился до плюс 36 градусов. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости, который измерил температуру воздуха в подземке мегаполиса.

Жара обрушилась на город в среду, 1 июля. В четверг, 2 июля, когда столбики термометров показали плюс 38 градусов, на улицах стал плавиться асфальт, рассказал журналист. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил, что в пятницу, 3 июля, прогнозируется пик жары — температура может достичь 46 градусов.

Согласно результатам измерений температуры на разных станциях метро в мегаполисе, одной из самых жарких оказалась Brooklyn Bridge–City Hall — 36,5 градуса. На 14th St — Union Square столбик термометра показал чуть меньше, 36 градусов. В тройку также попала Times Square — 42nd St с отметкой в 35 градусов. На Lexington Ave–59th St корреспондент зафиксировал показатель в 34 градуса. Одной из наиболее «прохладных» станций стала Grand Central — 42 St с плюс 32 градусами.

По словам журналиста, из-за жары некоторые люди решили взять в метро портативные вентиляторы и полотенца, а некоторые пассажиры проехались в подземке в купальниках.

Ожидается, что жаркая погода вплоть до плюс 44 градусов продержится до субботы, 4 июля.

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