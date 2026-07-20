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08:00, 20 июля 2026Экономика

Серия мощных землетрясений обрушилась на одну страну

EMSC: На западе Ирана произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 5,2
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Иране

Фото: Reuters

На запад Ирана обрушилась серия мощных землетрясений. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Первые подземные толчки зафиксировали в понедельник, 20 июля, в 07:13 по местному времени (06:43 мск). Их магнитуда достигала 4,9. Эпицентр находился в 53 километрах к западу от города Кариз с населением более 750 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Через пять минут случилось еще более сильное землетрясение — его магнитуду сейсмологи оценили в 5,2. Эпицентр располагался в 59 километрах от города Кариз. Глубина очага не изменилась. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Ранее сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Его зафиксировали 20 июля в 12:09 по местному времени (03:09 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,5 — это сейсмологи считают достаточно сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

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