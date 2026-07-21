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02:26, 21 июля 2026Мир

Трамп оценил возможность ареста Нетаньяху на территории США

Трамп: Премьер Израиля Нетаньяху не будет арестован во время пребывания в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован во время пребывания в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах». «Он ведет борьбу против Исламской Республики Иран», — добавил глава Белого дома.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о готовности арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по решению Международного уголовного суда (МУС) в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. В то же время он подчеркнул, что сам он не намерен искусственно менять правовые нормы ради задержания израильского премьера.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС, который выдал «ордера на арест» президента России Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

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