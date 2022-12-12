Стоимость владения электромобилем сравнялась с ценой обычной машины

FT: стоимость владения электромобилем сравнялась с ценой машин на дизеле и бензине

Стоимость владения электромобилем сравнялась, а в некоторых случаях стала и ниже того, сколько стоит иметь обычную машину на дизельном или бензиновом двигателе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan.

Несмотря на высокую цену, затраты на подзарядку электромобилей составляют порядка 15 процентов их цены. При этом для того же дизеля стоимость топлива будет составлять до 28 процентов от цены самой машины. Такая разница, указывают аналитики, побуждает покупателей делать выбор в пользу электрических версий. Совокупная стоимость владения в этом случае является определяющим фактором. «Электромобили почти во всех сегментах и странах Европы сейчас стоят столько же или дешевле по совокупной стоимости владения, чем бензиновые или дизельные автомобили», — заметили аналитики.

При этом основной проблемой электрокаров пока остается низкая скорость зарядки и отсутствие повсеместного распространения зарядных станций. В конце июня представители крупнейшего европейского автопроизводителя Stellantis заявили, что при нынешних ценах рынок электрокаров ждет крах. В сообщении говорится, что производители электромобилей вынужденно идут на увеличение цен, так как подорожание сырья делает производство некоторых моделей с батарейным питанием убыточным.

