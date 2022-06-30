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Названа причина краха рынка электромобилей

Bloomberg: автопроизводители заявили, что при высоких ценах на электромобили рынок рухнет

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Представители крупнейшего европейского автопроизводителя Stellantis заявили, что при нынешних ценах рынок электрокаров ждет крах. Об этом сообщает Bloomberg.

Производственный директор компании Арно Дебеф заявил во время выступления на французском заводе Stellantis, что если электрокары не станут дешевле, то рынок рухнет. По словам топ-менеджера корпорации, на фоне поэтапного законодательного отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и сохранения высоких цен на электромобили европейский авторынок неизбежно ослабнет.

Специалисты Bloomberg назвали рост цены на машины с электроприводом актуальной проблемой в последнее время. Так, в мае Tesla, Rivian Automotive и Ford Motor подняли цены на свою продукцию. По словам финансового директора Ford Джона Лоурела, компании вынужденно идут на такую меру, так как рост цен на сырье делает производство некоторых моделей с батарейным питанием убыточным. Страны Европейского союза в конце июня поддержали инициативу по устранению вредных выбросов от новых автомобилей к 2035 году, что неизбежно заставит производителей отказаться от выпуска традиционных авто.

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Специалисты считают, что с 2024 по 2027 год спрос на аккумуляторы для автомобилей вырастет. Если к этому времени не появится достаточно производственных мощностей, то выпуск электрокаров окажется под угрозой.

В свою очередь представители Stellantis заявили, что намерены сократить затраты на производство электромобилей на 40 процентов к 2030 году. В рамках этой инициативы компания будет получать дополнительный доход от выпуска программного обеспечения и предоставления услуг премиум-класса.

В конце мая специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что электромобили становятся более популярны. По данным организации, в первом квартале 2022 года продажи электрокаров в мире выросли на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

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Андрей Ставицкий
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