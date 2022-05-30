Раскрыт масштаб всемирного перехода на электрокары

МЭА: в первом квартале 2022 года продажи электромобилей в мире выросли на 75 процентов

В первом квартале 2022 года продажи электромобилей в мире выросли на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Масштабы перехода человечества на безопасный для планеты транспорт раскрыло Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем обзоре. Документ опубликован на сайте организации.

Аналитики отметили, что всего за указанный период было продано около двух миллионов автомобилей на электродвигателях. В МЭА связывают рост продаж с увеличением государственных субсидий на развитие отрасли. Так, в 2021 году объем финансирования вырос до 30 миллиардов долларов (1,8 триллиона рублей). При этом все больше стран отказываются от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и представляют стратегии электрификации транспорта в ближайшие десятилетия.

Кроме того, в 2021-м представили в пять раз больше моделей электрокаров, чем в 2015-м — теперь на рынке есть более 450 разновидностей. При этом аналитики отметили, что значительный вклад в переход на электромобили внес Китай — в 2021 году он обеспечил около 50 процентов роста продаж этих средств передвижения.

По оценкам МЭА, в 2022-м тенденция сохраняется — с января по март продажи электромобилей в Китае увеличились более чем вдвое, тогда как в США этот показатель составил 60 процентов, а в Европе — 25 процентов. Однако в развивающихся странах электрокары остаются недоступными для населения: так, в Бразилии, Индии и Индонезии на них приходится лишь 0,5 процента продаж всех автомобилей.

При этом специалисты МЭА предрекли производителям электрокаров трудности из-за нарушения глобальных цепочек поставок аккумуляторов, а также роста цен на такие металлы, как кобальт, литий и никель. По прогнозам аналитиков, ситуацию могут усугубить военные действия на территории Украины, так как Россия поставляет около 20 процентов очищенного никеля на мировой рынок. Если цены на металлы останутся на текущем уровне, аккумуляторные блоки могут подорожать на 15 процентов. Аналитики агентства считают, что для поддержания предложения необходимы дополнительные инвестиции в добычу металлов.

В МЭА описали три сценария развития отрасли электротранспорта. Согласно сценарию принятых мер, к 2030 году в мире будет насчитываться 200 миллионов электромобилей, а на их долю в общих продажах авто придется 20 процентов. По сценарию выполнения объявленных странами стратегий число машин на электродвигателе к 2030-му достигнет 270 миллионов штук, а доля в продажах вырастет до 33 процентов. По самому оптимистичному сценарию — реализации плана по достижению углеродной нейтральности — к 2030 году в мире будет около 350 миллионов электрокаров, а их доля достигнет 60 процентов.

В ноябре 2021 года электрокары назвали главным оружием в борьбе с глобальным потеплением. С такой точкой зрения выступили чиновники на Конференции мэров городов США. Более половины из 103 опрошенных чиновников назвали переход на авто на электродвигателях наиболее перспективной технологией для сокращения потребления энергии и выбросов углерода.