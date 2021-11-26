Названо главное оружие в борьбе с глобальным потеплением

Мэры городов США считают электромобили главным оружием в борьбе с изменением климата, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Конференции мэров городов США. Более половины из 103 опрошенных чиновников назвали электрокары наиболее перспективной технологией для сокращения потребления энергии и выбросов углерода.

Мэры 71 американского города заявили, что у них есть конкретная стратегия по созданию инфраструктуры для подзарядки электромобилей. Главы городов сообщили, что их реализация их планов зависит от финансовой помощи федеральных, государственных и частных партнеров. В недавно принятом законопроекте о развитии инфраструктуры на установку зарядных станций заложено около 7,5 миллиарда долларов. К 2030 году в стране планируется создать 500 тысяч общественных станций.

Городские власти отдают приоритет развитию солнечной энергетики, а также установке светодиодного или других видов энергоэффективного освещения. Около 70 процентов опрошенных мэров рассказали, что в рамках своих программ борьбы с глобальным потеплением особое внимание уделяют инвестициям в развитие зданий и изменение структуры энергопотребления города. Развитие общественного транспорта пользуется гораздо меньшей популярностью. Лишь 28 процентов респондентов считают эту меру ключевой, несмотря на призывы некоторых участников климатической конференции ООН удвоить использование общественного транспорта для достижения целей США по сокращению выбросов.

В новом проекте бюджета президента США Джо Байдена размером в 1,75 триллиона долларов решено вложить 555 миллиардов в сферу экологии. Если проект будет принят, эта сумма станет рекордной инвестицией США в борьбу с изменением климата. Средства направят на реформы промышленности, сельского хозяйства, электроэнергетики и транспортной сферы. Кроме того, коммунальным предприятиям и жилым домам на десять лет расширят налоговые льготы на использование экологически чистых источников энергии.

