Байден отдаст на защиту климата рекордную сумму

Президент США Джо Байден представит проект бюджета размером в 1,75 триллиона долларов, из которых 555 миллиардов долларов планируют отдать сфере экологии. В случае одобрения инвестиция станет рекордной для истории США суммой, которую когда-либо направляли на защиту климата, сообщает CNBC.

Инвестиции направят в промышленность, сельское хозяйство, электроэнергетику и транспортную сферу. Таким способом коммунальным предприятиям и жилым домам на десять лет расширят налоговые льготы на использование экологически чистых источников энергии. Средства также пойдут на устойчивое развитие и закупку «чистых» источников.

Проект представят в четверг, 4 ноября. Инвестиции направят на стимулирование, а не на наказание. Американские власти поставили цель к 2030 году сократить количество выбросов на 50-52 процента в сравнении со значением 2005 года. Байден выразил уверенность, что проект поддержат в Сенате.

Ранее администрация президента США решила защитить экономику страны от рисков, связанных с проблемой изменения климата. Власти запланировали пересмотреть процесс оформления ипотеки, раскрытия информации на фондовом рынке, пенсионные планы, федеральные закупки и государственное бюджетирование с учетом рисков, создаваемых глобальным потеплением.