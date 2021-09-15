Джо Байден: в 2021 году ущерб от природных катаклизмов превысит 100 млрд долларов

Президент США Джо Байден оценил ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий в США. Об этом сообщает The Washington Post.

По оценке американского лидера, в 2021 году расходы превысят 100 миллиардов долларов, что является рекордом. В прошлом году экстремальные погодные явления обошлись стране в 99 миллиардов долларов.

Байден также отметил, что последствия изменения климата становятся все более серьезными с каждым годом и призвал американцев объединить усилия по борьбе с ними. «В конце концов, речь идет не о "красных" или "синих" штатах. Засуха или пожар не видят границ», — сказал он.

Вопросы изменения климата являются частью политической повестки Байдена, поскольку страна уже столкнулась с аномально жарким летом и ураганом «Ида». Также США ставят цели в достижении нулевых уровней выбросов в разных промышленных секторах страны.