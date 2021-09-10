США пережили самое жаркое лето в истории

Летом 2021 года американцы пережили беспрецедентную жару — средняя температура на территории страны составляла 74 градуса по Фаренгейту (23,3 градуса Цельсия). Показатель побил рекорд 85-летней давности, когда США столкнулись с серией катастрофических «пыльных» бурь, пишет NBC News.

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Температура этим летом на 0,01 градуса по Фаренгейту превысила показатель 1936 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Самая сильная жара в истории США сопровождалась экстремальными погодными условиями — длительной засухой, лесными пожарами и ураганами.

Отчет NOAA показал, что в течение июня, июля и августа на 18,4 процентах территории страны наблюдались рекордно высокие температуры. В пяти штатах — Калифорнии, Айдахо, Неваде, Орегоне и Юте — лето было самым жарким в истории.

«Еще в шестнадцати штатах лето было одним из пяти самых теплых за всю историю наблюдений. Ни один из штатов не получил показателя [температуры] ниже среднего за летний сезон», — заявили исследователи. Пик жары пришелся на июнь, когда в 35 городах на западе США температура поднималась до 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градуса Цельсия).

А в августе страну настигли тропические штормы, вызвавшие сильные дожди и наводнения. Буря «Генри» прошлась по Род-Айленду, Коннектикуту и Массачусетсу, а ураган «Фред» ударил по Алабаме, Джорджии, Южной и Северной Каролине. «Генри» обесточил более 10 тысяч жилых домов и предприятий и повредил мосты и дороги, а из-за «Фреда» Джорджию потрясла серия торнадо.

Кроме того, на Луизиану обрушился ураган «Ида» и оставил разрушительный след, протянувшийся от побережья Мексиканского залива до северо-востока страны. «В августе погибло 35 человек, и это был самый смертоносный месяц наводнений в США со времен урагана «Харви» в 2017 году», — указали в отчете NOAA. Засуха на западе США также спровоцировала серию катастрофичных лесных пожаров. В Калифорнии пожар «Дикси» стал вторым по величине в истории штата, охватив более 195 тысяч гектаров.

Из-за глобального потепления экстремальная жара и природные катаклизмы на Земле станут чаще и разрушительнее. Такие данные опубликованы в недавнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН. Ученые сообщили, что погодные условия лета 2021 года могут стать нормальным явлением в будущем, так как глобальные температуры будут расти минимум на 1,5 градуса Цельсия в год, даже если человечество предпримет радикальные меры по борьбе с глобальным потеплением.