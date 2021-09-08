Миру предсказали появление «Дамбо» из-за изменения климата

Климатические изменения могут привести к увеличению размера частей тела некоторых животных. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование ученых. Они предполагают, что у животных станут больше уши и хвосты, а у птиц — клювы.

Изменение собственной формы поможет животным выжить в условиях повышения температуры окружающей среды. Согласно правилу Аллена (установлено американским зоологом Джоэлом Алленом в 1877 году), животные, обитающие в теплом климате, имеют более выступающие части тела, чтобы тепло лучше распределялось. Например, слоны качают кровь к своим большим ушам, а затем хлопают ими, чтобы рассеять тепло. Чем больше выступающая часть тела — тем быстрее организм понизит температуру тела.

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В своей статье ученые сообщили, что уже обнаружили примеры изменения размеров разных животных по всему миру. Пока перемены обнаружили у 10 процентов животных, но постепенно их станет больше. Аспирант по орнитологии австралийского университета Дикина Сара Райдинг предсказала миру появление в скором будущем нового «Дамбо» (так звали слона с большими ушами из одноименного мультфильма, — прим. «Ленты.ру»). При этом она допускает, что смена облика животных не единственное последствие меняющегося климата. «Мы не уверены, что все виды способны меняться и выживать», — сказала Райдинг.

С 1871 года клювы двух австралийских попугаев — бандитского какаду и красного попугая — увеличились в размере на 4-10 процентов. С 1950 года у обитающих на Аляске землероек в масках значительно выросли хвосты и ноги, а крылья круглолистных летучих мышей стали больше на 1,64 процента.

В начале сентября ученые предупредили об исчезновении самой большой ящерицы — комодского варана — из-за изменения климата. Статус рептилии в Международной Красной книге изменился с «уязвимого» на «под угрозой исчезновения». В ближайшие 45 лет повышение уровня воды затронет 30 процентов среды обитания этого вида варана, предпочитающего засушливые равнины, саванны и тропические леса на небольшой высоте.