Самая большая ящерица оказалась на грани исчезновения из-за изменения климата

Комодский варан — самая большая ящерица в мире — может исчезнуть из-за повышения уровня воды, вызванного климатическими изменениями. Об этом со ссылкой на обновление Международной Красной книги пишет The Guardian. Статус рептилии изменился с «уязвимого» на «под угрозой исчезновения».

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В ближайшие 45 лет повышение уровня воды затронет 30 процентов среды обитания комодского варана, предпочитающего засушливые равнины, саванны и сухие тропические леса на небольшой высоте. Экологи призывают принять срочные меры для спасения вида. Также на сокращение популяции влияет вырубка лесов. Ареал обитания комодских варанов на острове Флорес на юго-востоке Индонезии сократился на 40 процентов с 1970-го по 2000 год.

Длина рептилии может достигать трех метров в длину, а вес — 150 килограммов. Сотрудник Честерского зоопарка Херардо Гарсиа называет комодских варанов «самыми харизматичными рептилиями на планете», хотя они хищники.

Всего в Красную книгу занесено около 138 тысяч видов, из которых более 38 тысяч находятся под угрозой исчезновения. Наибольшая опасность угрожает акулам и скатам — 37 процентов видов могут исчезнуть из-за климатического кризиса и чрезмерного вылова рыба. При этом в книге наблюдаются и положительные тенденции. За последнее десятилетие, например, увеличилась популяции четырех из семи видов тунца — атлантического голубого, южного голубого, альбакора и желтоперого — благодаря введению квот на вылов рыбы.

В начале сентября экологи предупредили о риске исчезновения от трети до половины всех видов деревьев. Главными причинами возможных изменений они назвали создание полей для сельского хозяйства, лесозаготовки, строительство и пожары.