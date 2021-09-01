Треть видов деревьев оказались под угрозой исчезновения

От трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани исчезновения с лица планеты. Основной причиной уничтожения лесов эксперты британской природоохранной организации Botanic Gardens Conservation International (BGCI) считают человеческую деятельность и глобальное изменение климата. Экологи представили отчет по данным наблюдений за последние пять лет.

В документе собрана информация о риске гибели 17 510 видов деревьев — от 30 до 50 процентов от всего количества в мире, что вдвое превышает число находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих, птиц, земноводных и рептилий вместе взятых. Уже зарегистрированы в качестве исчезнувших 142 породы. По оценке экспертов, главными угрозами для лесов являются вырубки, распространение вредителей и болезней. Изменение климата также оказывает сильнейшее воздействие на природные угодья.

Исследователи призывают к незамедлительным действиям по предотвращению коллапса экосистем. В отчете определены основные причины истребления деревьев. На первом месте сельское хозяйство (создание полей под сельскохозяйственные культуры наносят вред на 29 процентов и животноводство на 14 процентов), далее следуют лесозаготовки (27 процентов), строительство (13 процентов), пожары (13 процентов), горнодобывающая промышленность (9 процентов), изменение климата (9 процента), остальной негативный эффект отнесен на прочие факторы.

Экологи составили перечень видов, которые находятся в зоне риска. В Бразилии, где находится самый разнообразный лес на планете — Амазонка, около 1788 видов деревьев под угрозой исчезновения, в том числе красное дерево, палисандр. В Китае в шаге от истребления магнолия, камелия и клен. «Впервые мы знаем, какие виды находятся под угрозой, где они находятся, чтобы принимать более обоснованные решения по сохранению лесов. Эти деревья живы, есть надежда», — подчеркивают специалисты.

В конце июня 2021 года на охрану лесов Амазонии президент Бразилии Жаир Болсонару направил солдат. Армия охраняла тропические заросли в штате Пара, Амазонас, Мату-Гроссо и Рондония, где ежегодно фиксируют большие объемы незаконных вырубок и выжиганий лесов фермерами.