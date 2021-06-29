Крупнейшие леса в мире защитят армией

Власти Бразилии начали бороться с незаконной вырубкой в амазонских тропических массивах при помощи армии. Солдат второй раз за последние месяцы направляют на миссию по защите крупнейших в мире лесов от браконьеров и пресечения преступлений против природы, пишет Associated Press.
Президент Жаир Болсонару подписал указ о повторной отправке солдат в штаты Бразилии Пара, Амазонас, Мату-Гроссо и Рондония, где зафиксирован резкий рост вырубки деревьев, спустя два месяца после вывода войск с территорий. Военные будут охранять лесные массивы до конца августа. Других подробностей о развертывании войск, а также о стоимости миссии по спасению деревьев от уничтожения пока нет.
Вырубка деревьев также связана с деятельностью фермеров. Территории под разведение скота расширяют, уничтожая амазонские джунгли. В июне вице-президент Амильтон Моран сообщал о возможном продолжении военной операции по охране лесов в преддверии засушливого сезона.
Леса Амазонии сильно редеют на протяжении нескольких лет. Администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Болсонару боролся с незаконными вырубками жестче. В 2020 году уничтожение тропических массивов побило рекорд 2008 года. В 98,9 процента случаев вырубки оказались незаконными. Как удалось выяснить активистам проекта MapBiomas, которые исследовали использование земли в Бразилии, браконьеры получали штраф лишь в 5 процентах случаев. Министр окружающей среды Рикардо Саллес 23 июня подал в отставку из-за критики в свой адрес и подозрений в пособничестве «черным» лесозаготовителям. Экс-чиновник отрицает свою причастность к нарушениям природоохранного законодательства.
Сохранение экосистем лесов тесно связано с защитой планеты от глобального потепления, так как деревья являются естественными поглотителями углекислого газа. В начале июня шведские промышленники, которые зарабатывают на товарах из древесины, попытались доказать безвредность вырубок. Производители сослались на то, что старые деревья, наоборот, служат источником выброса углерода, а заменять их молодняком гораздо полезнее для климата.