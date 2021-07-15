Российский политик оказался в центре скандала с IKEA

Российский политик оказался в центре скандала с незаконными вырубками леса для IKEA

Иркутский депутат и предприниматель Евгений Бакуров оказался в центре скандала, связанного с незаконными вырубками леса в Восточной Сибири для продукции шведской компании IKEA. Расследование опубликовала британская неправительственная организация Earthsight.

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По материалам расследования, депутат Законодательного собрания Иркутской области, предприниматель и президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Бакуров занимался пособничеством крупнейшему в мире производителю мебели в получении древесины нелегальным путем. Авторы отчета выяснили, что один из богатейших в стране бизнесменов-политиков (в 2019 Бакуров занял 44-ю позицию в списке Forbes «Власть и деньги») участвовал в цепочке поставок IKEA миллионов деревьев, уничтожая охраняемые угодья под предлогом санитарных вырубок мертвых, больных и поврежденных деревьев.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Бакуров является директором нескольких предприятий, которые специализируются на лесозаготовках и оптовой торговле древесиной, в том числе ООО «Братсквуд», ООО «Вертикаль-Б», ООО «Ангри», ООО «Калинов Мост». Декларированный доход политика и бизнесмена в 2020 году составил 78,3 миллиона рублей, указано на сайте заксобрания Иркутской области.

«Незаконные сделки помогли вырубить предприятиям Бакурова за последнее десятилетие 2,16 миллиона кубометров древесины в заповедных лесах. Сосна была сертифицирована Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council (FSC)) — ведущей глобальной схемой экологически чистых изделий из древесины. Далее деревья отгружали индонезийскому производителю, который снабжает магазины IKEA в США, Великобритании, Германии, Франции и других странах. Бакуров также снабжал гиганта розничной торговли через посредников в России и Китае», — указано в расследовании.

Earthsight считает, что FSC несет большую ответственность за незаконные вырубки леса, связанные с IKEA и другими мировыми производителями. В июне прошлого года организация опубликовала другое расследование, в котором шведскую компанию уличили в получении древесины нелегальным путем в Карпатах. Причиной нарушения природоохранного законодательства тогда также назвали коррупцию в лесохозяйственных предприятиях.