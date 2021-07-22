IKEA прекратит закупать лес через оскандалившегося российского политика

Компания IKEA заявила о прекращении закупок российской древесины, полученной при санитарных вырубках на Дальнем Востоке и в Сибири. Решение принято на фоне скандала, разгоревшегося вокруг иркутского политика и предпринимателя Евгения Бакурова, которого британская независимая организация Earthsight заподозрила в незаконном уничтожении лесов, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба шведского производителя мебели.
Представители IKEA подтвердили тот факт, что некоторые поставщики компании исторически приобретали древесину через предприятия, аффилированные с Евгением Бакуровым. При этом мировой производитель товаров для дома подчеркивает, что на материалы имелись официальные разрешения российских властей. IKEA провела детальный анализ лесного сектора на Дальнем Востоке и в Сибири задолго до расследования Earthsight и пришла к выводу, что эти регионы сильнее всего в мире страдают от незаконной вырубки ценных деревьев.
«В марте 2021 года мы приняли решение больше не закупать древесину у компаний, связанных с Евгением Бакуровым, в качестве меры предосторожности. Чтобы еще больше повлиять на правильное использование леса в некоторых регионах России, IKEA отказывается от сырья, полученного путем санитарных рубок до тех пор, пока система не будет достаточно улучшена», — заявили представители компании.
Шведский производитель подчеркнул, что стремится к развитию ответственного природопользования, постоянно совершенствует свою систему мониторинга сферы лесного хозяйства и проводит независимый аудит древесины. При выявлении в цепочках поставок каких-либо нарушений законодательства, в том числе экологического характера, компания немедленно разрывает с партнерами деловые отношения или добивается для них наказания через суд.
В июле эксперты независимой компании Earthsight опубликовали отчет-разоблачение бизнесмена, депутата законодательного собрания Иркутской области Бакурова. В действиях политика заметили пособничество IKEA при поставках древесины, полученной нелегальным путем под предлогом санитарных вырубок мертвых, больных и поврежденных деревьев.