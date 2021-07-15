Пищевого гиганта накажут за ущерб природе

Южнокорейского пищевого гиганта по производству пальмового масла Korindo Group накажут за уничтожение ценных тропических лесов Индонезии. Предприятие лишат статуса безопасного для природы и особой экологической лицензии, пишет «Би-би-си».

После расследования, опубликованного в издании по материалам экологов Greenpeace и судмедэкспертов в 2020 году о сожжении Korindo заповедных лесов в индонезийской провинции Папуа, международный Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council (FSC)) организовал в отношении компании проверки.

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Совет не нашел подтверждения, что корейское предприятие, которое производит пальмовое масло, полиграфию и другие товары из древесины, придерживается «зеленой» стратегии в своей деятельности. С октября 2021 года у Korindo отзовут лицензию на товарный знак FSC, который дает потребителям гарантию, что компания ведет ответственные вырубки и заботится об улучшении условий жизни населения в странах своего присутствия.

Земли и леса в Папуа считаются одними из самых богатых в Азии и мире по биоразнообразию. В отчете Greenpeace и «Би-би-си» были представлены «доказательства, что команда Korindo уничтожила 30 тысяч гектаров заповедных лесов ради своей выгоды». Правительство Индонезии допустило южнокорейского промышленника на территорию после обещаний принести процветание одному из беднейших регионов страны.

Товары Korindo можно встретить по всей Великобритании и Европе. Организация позиционирует себя как экологичная, выступающая за разумное потребление природных ресурсов. Директор по устойчивому развитию Korindo Квангул Пек заявил, что предприятие «шокировано решением FSC».

В центре скандала о незаконном уничтожении леса в Восточной Сибири для производства мебели IKEA оказался иркутский депутат и предприниматель Евгений Бакуров. В расследовании британской организации Earthsight сказано, что политик пособничал в истреблении ценных природных угодий под предлогом «санитарных вырубок».