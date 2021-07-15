Жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты российские пожарные уволились

Сотрудники пожарной части в городе Верещагино Пермского края, которые жаловались президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, уволились из-за перевода на новый 12-часовой график работы. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам начальника 23 отряда противопожарной службы региона Олега Мелехина, что увольнение не связано с обращением к главе государства. Он отметил, что сотрудников не преследовали за то видео.

«С обращением к президенту это никак не связано. Если исходить из их логики, надо было уволить их еще два года назад. Все люди, которые у меня в отряде есть, спокойно работают, никаких преследований нет. Все подразделения готовы выполнять задачи», — уточнил Мелехин.

Он также отметил, что пожарная часть функционирует в прежнем режиме.

В декабре минувшего года пожарные верещагинской части отправили видеообращение Путину, в котором пожаловались на низкие зарплаты. В ответ глава краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков обвинил сотрудников в клевете и подал заявление в прокуратуру.