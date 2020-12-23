В истории с жалобой Путину на хамство чиновника поставили точку

В Пенсионном фонде России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ответили местному жителю Александру Терехову, который пожаловался президенту Владимиру Путину на хамство со стороны чиновника. Сообщение пресс-службы отделения публикует ТАСС.

Управляющий отделением извинился перед Тереховым и таким образом поставил точку в этой истории. По данным ПФР, Терехов считал, что учреждение ему не доплачивает.

В пресс-службе указали, что не подтвердили факт неуважительного отношения к клиенту, но разъяснили ему информацию о положенных выплатах, из-за которой мужчина обратился в ПФР. Там добавили, что Терехов не смог указать время, место и сотрудника, который разговаривал с ним до того, как он решил пожаловаться президенту.

17 декабря во время ежегодной большой пресс-конференции Путин ответил на письмо Терехова, в котором тот жаловался на хамство чиновников. Президент пообещал выяснить, кто именно так обращался с россиянином.

Позднее Терехов рассказал, что жаловался на работницу ПФР — он обратился в фонд за выплатами и сослался на слова президента о правилах начислении средств. На это ему якобы ответили: «Путин тебе обещал — у него и спрашивай». По словам мужчины, речь шла о том, что ежемесячные выплата и компенсация должны приплюсовываться к минимальному размеру пенсии по инвалидности, а не входить в нее.