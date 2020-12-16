Госдума ввела штрафы для чиновников за оскорбление россиян

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает ТАСС в среду, 16 декабря.

«С хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило», — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

За оскорбление граждан муниципальные или госслужащие могут лишиться права замещать должность на срок до года. За повторное нарушение период дисквалификации увеличивается до двух лет.

Также закон приравнивает оскорбления в интернете к публичным. За них гражданам грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 100 тысяч рублей, а максимальное взыскание для юридических лиц — 700 тысяч рублей.

Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, в документе прописано наказание для юридических лиц за клевету. За данное правонарушение предусмотрен штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Законопроект о штрафах для чиновников за хамство и оскорбление граждан был внесен в Госдуму в мае.