В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за хамство

В Госдуму внесли проект закона о штрафах для чиновников за хамство и оскорбление граждан. Проект поправок, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, предусматривает расширение трактовки оскорбления.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения, в том числе содержащегося в публично демонстрирующемся произведении и СМИ, не является достаточно эффективным», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают считать публичным не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенное в интернете. Также указывается, что оскорбление может касаться нескольких человек.

Так, за публичное оскорбление, в том числе через интернет, штраф для граждан предлагается повысить до 5-10 тысяч рублей, максимальный штраф для должностных лиц поднять до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц —до 700 тысяч рублей. Кроме того, госслужащие могут быть дисквалифицированы сроком до одного года. За повторное правонарушение сумма штрафа увеличивается, следует из законопроекта.

28 апреля сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный ответ на поправки.

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