Путин высказался о хамстве чиновников

Президент России Владимир Путин высказался о хамском отношении некоторых чиновников к гражданам, отметив, что с ними можно бороться с помощью существующего законодательства. Об этом в четверг, 30 января сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Строже надо подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Но действующий закон позволяет принимать необходимые решения в отношении должностных лиц, которых надо выметать из органов власти», — сказал глава государства.

За последние дни в России произошло несколько громких скандалов с чиновниками, которых обвинили в проявлении неуважения к гражданам. Так, глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook о том, как они с коллегами 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек. На кадрах, опубликованных Хужиной, видно, как чиновницы, одетые в шубы, вручают блокадницам батоны и медали, а потом фотографируются с ними. Пользователи соцсети обратили на это внимание и заявили, что дарить такие подарки стыдно. Некоторые добавили, что ветеранам могли бы подарить путевки в санаторий или что-то другое.

Также в январе дважды в центре скандала оказывался теперь уже бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. 19 января он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть. Позднее он извинился за свои слова. 24 января в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами от новой пожарной машины. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил». Владимир Путин уволил Игнатьева с поста руководителя региона 29 января с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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