Путин уволил главу Чувашии

Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Врио руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ вступил в силу 29 января.

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За последние недели Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения: 19 января он призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть. Позднее он извинился за свои слова. 24 января в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами новой пожарной машины. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

На фоне этих событий Игнатьев был исключен из «Единой России». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — заявил в связи с этим секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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