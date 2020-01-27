«Подрессировавший» пожарных глава Чувашии выразил им уважение

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины, заявил об уважительном отношении к пожарным и спасателям. Слова «подрессировавшего» сотрудников МЧС главы региона опубликованы на официальном портале органов власти республики в понедельник, 27 января.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду», — сказал он.

Игнатьев также рассказал, что лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году. «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», — добавил глава региона.

Инцидент, спровоцировавший общественный резонанс, произошел 24 января. В «Единой России» и МЧС раскритиковали поведение политика. Между тем в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка. Об этом же заявила его супруга Лариса. По ее словам, Игнатьев не намерен увольняться из-за произошедшего.

20 января глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить» критикующих власть журналистов. В его пресс-службе объяснили, что под словом «мочить» он имел в виду необходимость раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!