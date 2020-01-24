Глава Чувашии решил «подрессировать» пожарных после призыва «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время вручения пожарным ключей от нового автомобиля решил «подрессировать» сотрудника МЧС и заставил его подпрыгивать за ключами. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Daily Storm.
Игнатьев и его коллеги пока никак не прокомментировали видеозапись.
19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. По его словам, следует рассказывать, где они живут и как зарабатывают. В пресс-службе Игнатьева заявили, что под словом «мочить» он имел в виду необходимость раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.
20 января Игнатьев извинился за призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Он уточнил, что его слова касались людей, которые называют себя журналистами, но лишь пытаются дискредитировать власть.