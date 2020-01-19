Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Об этом сообщает «Правда ПФО».

По данным издания, глава региона, поздравляя чувашских журналистов с Днем печати, призвал обратить особое внимание на тех, кто «ни одной статьи не написал о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце». «С утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются», — посетовал Игнатьев.

Он отметил, что из-за деятельности подобных журналистов, которые, проживая на территории России, хвалят жизнь в Европе и США, ситуация в стране становится неспокойной. «Мы будем иметь митинги на улицах... Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — предрек глава региона.

После этого Игнатьев предложил бороться с такими журналистами. «Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — подчеркнул он.

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