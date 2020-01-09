Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen

Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье. Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.

По информации издания, этот автомобиль относится к правительственному гаражу Свердловской области. Именно машина позволила идентифицировать замеченных егерями мужчин, сообщили журналистам в Бронницком охотхозяйстве. Егеря зафиксировали, как браконьеры стреляли из окна по косулям, охота на которых сейчас запрещена.

«В ночь на 6 января в результате скрытого наблюдения за указанным транспортным средством около 21 часа 15 минут егерями зафиксирован выстрел из окна автомобиля в сторону поля с пасущимися косулями», — говорится в комментарии охотхозяйства.

После выстрела двое мужчин в камуфляжных костюмах вышли из машины и направились к трофею, после чего были задержаны. Они отказались представиться егерям, а прибывшему наряду полиции заявили, что ходили в лес «по надобности». При обыске у них был найден тепловизор, а в лесу — убитая косуля с огнестрельным ранением и резаной раной шеи, рядом был найден охотничий нож.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В декабре 2018 года пользователей российских соцсетей возмутил поступок тогдашнего губернатора Иркутской области Сергея Левченко: он убил спящего в берлоге медведя во время охоты. Видео с убийством было опубликовано на видеохостинге YouTube.

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