Россия
 
Последние новости
Киев анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив
Украинские силовики оставили за собой право открывать огонь
Меркель и Макрон потребовали от России отпустить украинских моряков
Украинцев напугали картофельным пюре
Падение фрагментов ракеты «Союз» в Якутии попало на видео
Новогодний скетч Comedy Club про Путина пропал из соцсетей
Россияне облюбовали войну в кино
Самой почитаемой женщиной США впервые стала чернокожая
Косово обзавелось армией
Новости партнеров

Безнаказанное убийство губернатором спящего медведя возмутило россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Левченко (в центре)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко избежал ответственности за убийство спящего в берлоге медведя во время охоты, хотя подобные действия запрещены законом, передают «Вести.Ru»

В его окружении заявили, что события, снятые на видео и опубликованные в YouTube еще в сентябре, происходили осенью. У Левченко была лицензия, а застреленный им почти в упор зверь был шатуном, на которого жаловались жители округи.

«Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, потому что знаю, что все было законно. Это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано законным, а все остальные домыслы я уже комментировать не буду», — цитирует издание самого Левченко.

Пользователей российских соцсетей возмутило поведение губернатора и его безнаказанность.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети
Прокуратуру попросили проверить проведенный властями Иркутской области аукцион
Оставшиеся без горячей воды жители Байкальска пожаловались Путину на губернатора
Иркутский губернатор объяснил причины слухов о своей смерти
Другие материалы рубрики
Россия00:30Сегодня

«Представьте, что все на планете Земля вдруг стали русскими»

Смогут ли россияне изменить себя и начать жить заново после Нового года
14:19Сегодня

Чиновница предложила россиянам спасаться огородами

01:2326 декабря

Россиян поучили пить без последствий

17:14Сегодня

Падение фрагментов ракеты «Союз» в Якутии попало на видео

Россия00:0121 декабря

«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»

Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
13:32Сегодня

Москва заявила о сдвиге в переговорах по газу с Арменией

13:06Сегодня

Закрытие долгов по зарплате метростроевцам Петербурга осталось под вопросом

13:1027 декабря

Режим работы МЦК изменится на новогодних праздниках 

Россия00:0526 декабря

«Она просто открывала рот и шипела от боли»

Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
15:46Сегодня

Губернатор дал совет авторам пьесы про пожар в «Зимней вишне»

11:47Сегодня

Российское вино предложили не считать алкоголем

15:03Сегодня

Губернатор оценил совет чиновницы разводить огороды

Россия
«Представьте, что все на планете Земля вдруг стали русскими»
Смогут ли россияне изменить себя и начать жить заново после Нового года
Владимир Путин и ТиматиПутин, рэп и секс-скандал
Такой российская политика не была давно
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Чиновница предложила россиянам спасаться огородами
Падение фрагментов ракеты «Союз» в Якутии попало на видео
Москва заявила о сдвиге в переговорах по газу с Арменией
Безнаказанное убийство губернатором спящего медведя возмутило россиян
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Меркель и Макрон потребовали от России отпустить украинских моряков
Самой почитаемой женщиной США впервые стала чернокожая
Косово обзавелось армией
Турция отреагировала на сирийскую армию у своих границ
«Мафия останется бессмертной»
 
Сидящей в американской тюрьме Бутиной разрешили разговаривать
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Украину записали в лидеры мировых должников
Найден способ привить украинцам европейские ценности
Киев пересчитал воюющих в Донбассе россиян
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Партнерский материал
Ньюсрум, кинотеатр и два ствола
РЕН ТВ засчитывает уходящий год себе в актив и анонсирует новогоднюю сетку
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Названы самые востребованные профессии в 2019 году
Названы самые провальные инвестиции года
Назван самый популярный новогодний алкоголь
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На российской зоне поймали вербовщика террористов
Бывшие российские депутаты пошли под суд за совращение 10 детей
Россиянина под пытками заставили отказаться от жалоб на пытки
Россиянина арестовали за госизмену
Все материалы
Наука и техника
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
«Авангард» планировали закрыть
У мертвой звезды нашли гигантский неизвестный объект
Решена одна из величайших загадок биологии
Названа новая опасность сладких напитков
Все материалы
Спорт
Год Орла
Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил
Зарабатывавший 15 миллионов долларов в год футболист разорился
Возвращение Головина в Россию сочли «полной чушью»
Российская молодежка разгромно победила в первом матче на ЧМ по хоккею
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР
Макгрегор напоил целый паб за свой счет
Овечкин сравнил себя со старой лошадью
Все материалы
Культура
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие песни года
«Кровосток», Хаски, Big Baby Tape: главные треки 2018-го
Россияне облюбовали войну в кино
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кира Найтли позавидовала способности мужчин писать стоя
Все материалы
Интернет и СМИ
«Сумасшедший, гомофоб, тролль»
Они оказались в тюрьме за кражи, травлю и взломы. Все это — не выходя из дома
Жесткая посадка
 
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Веру Брежневу нашли в черном списке НТВ
В США произошел массовый сбой интернета
Пользователи тайно взломанного приложения потеряли сотни тысяч долларов
Дочь поиздевалась над отцом в Рождество и прослыла «злым гением»
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Кроссовки Nike подешевеют
Украинцев напугали картофельным пюре
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Названы самые постыдные выходки туристов
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Туристы погибли в самой безопасной для туристов стране
Все материалы
Из жизни
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
В США составили список застрявших в людях вещей и упорядочили их по отверстиям
Соседи вступились за обиженных лесбиянок
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Противостояние полицейских и дикого слона сняли на видео
Рабочий восемь месяцев был трезвенником, выпил и сломал дерево
Все материалы
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Появились первые официальные фотографии новой Toyota Supra
Суперкар Bugatti EB110 Super Sport почти без пробега уйдет с молотка
Nissan построил очень широкий гусеничный Juke
Все материалы
Дом
Справились с комплексами
Крымский мост, смытый стадион и Мутко. Чем запомнились главные стройки России
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Кирпич в квадрате
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Все материалы