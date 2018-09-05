Прокуратуру попросили проверить проведенный властями Иркутской области аукцион

Компания «Главполимер» обратилась Федеральную антимонопольную службу РФ, в прокуратуру Иркутской области и Федеральное казначейство с заявлением о ряде нарушений министерством лесного комплекса Иркутской области Закона о защите конкуренции и Лесного кодекса РФ при организации аукциона.

Министерство провело открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в госсобственности. В заявлении отмечается, что основанием для обращения стали действия министра лесного комплекса Сергея Шеверды, а также губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В частности, по словам авторов обращения, закупочная процедура была проведена с нарушением закона о защите конкуренции, были существенно уменьшены сроки, отведенные на подачу заявок, размер задатка был искусственно увеличен за счет укрупнения лота. При этом, считают заявители, объективное объяснение объединения шести лесных участков в четырех лесничествах отсутствовало. «Подобное объединение объектов, находящихся в определенной территориальной отдаленности друг от друга, никоим образом не обеспечивает принцип равнодоступности при проведении аукциона, исключает возможность участия в аукционе отдельных потенциальных участников, вынуждает таких участников либо существенно увеличивать свои затраты на использование участков, либо вовсе отказаться от участия в аукционе ввиду ограниченных финансовых возможностей», — говорится в заявлении.

Такие условия, считают авторы обращения, говорят об устранении соперничества на аукционе как такового, что приводит к ограничению конкуренции при его проведении. А «в совокупности с большим задатком и укороченным сроком подачи заявки оставляет возможность участия в аукционе только крупным игрокам рынка», — отмечается в документе. В результате подавших заявки для участия в аукционе было всего шесть, указывают авторы, что по сравнению с иными процедурами является незначительным.

Еще одним нарушением законодательства авторы заявления назвали необоснованный запрет организатора на внесение задатка третьими лицами, что существенно ограничивает доступ к аукциону.

Также отмечается, что два участника аукциона были аффилированными по отношению друг к другу поскольку имеют одного и того же гендиректора. При этом одна из компаний была создана всего лишь за 20 дней до опубликования сведений об аукционе, а спустя несколько месяцев компания была ликвидирована.

Компания-победитель аукциона была создана всего лишь за 10 дней до публикации сведений о нем и на момент подачи заявки имело всего двух сотрудников.

В заявлении также отмечается, что в антимонопольные органы было подано большое количество жалоб на действия организатора аукциона, что «само по себе подтверждает позицию заявителя».

Авторы документа просят прокуратуру провести проверку по фактам нарушения соответствующих статей законодательства в отношении губернатора области Сергея Левченко и председателя комиссии по проведению аукциона Сергея Шеверды и привлечь к их ответственности.

