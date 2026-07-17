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14:10, 17 июля 2026Ценности

Стилист раскрыл россиянкам способы сочетать самый модный цвет лета

Стилист Александр Рогов посоветовал сочетать модный бирюзовый цвет с красным
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл россиянкам способы сочетать самый модный цвет лета-2026. Пост с подробностями он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

Специалист напомнил, что трендовым оттенком сезона стал не самый базовый бирюзовый. Так, Рогов предложил компоновать его с красным, голубым, желтым, коричневым, розовым или сливочным.

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«Он не самый простой, поэтому недолговечный на трендовых позициях. Так что успейте поносить бирюзовые вещи!» — посоветовал он, демонстрируя подборку удачных образов с данным цветом.

Ранее в июле россиянкам зрелого возраста назвали самую главную вещь в гардеробе. Модная блогерша Анита Глосс подчеркнула, что женщины старше 50 лет стали одеваться стильно и отказались от привычных стереотипов.

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