Стилист раскрыл россиянкам способы сочетать самый модный цвет лета

Стилист Александр Рогов посоветовал сочетать модный бирюзовый цвет с красным

Стилист Александр Рогов раскрыл россиянкам способы сочетать самый модный цвет лета-2026. Пост с подробностями он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

Специалист напомнил, что трендовым оттенком сезона стал не самый базовый бирюзовый. Так, Рогов предложил компоновать его с красным, голубым, желтым, коричневым, розовым или сливочным.

«Он не самый простой, поэтому недолговечный на трендовых позициях. Так что успейте поносить бирюзовые вещи!» — посоветовал он, демонстрируя подборку удачных образов с данным цветом.

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