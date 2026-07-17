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12:40, 17 июля 2026Ценности

Россиянкам зрелого возраста назвали самую главную вещь в гардеробе

Блогерша Анита Глосс назвала футболку самой главной вещью в гардеробе зрелых женщин
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Модная блогерша Анита Глосс назвала россиянкам зрелого возраста самую главную вещь в гардеробе. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода».

Эксперт подчеркнула, что женщины старше 50 лет стали одеваться стильно и отказались от привычных стереотипов, которые диктовали им носить только строгие блузки или скучные кофты. «На смену пришла новая элегантность, а ее основой стала самая обычная базовая футболка», — заявила специалистка.

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По словам Глосс, женщины удачно сочетают данный предмет гардероба с брюками палаццо и юбками миди вместо спортивных штанов или джинсов. «Сейчас это база, с которой можно собрать кучу классных образов», — поделилась инфлюэнсер.

Ранее в июле был назван еще один модный цвет лета. Обозреватели издания Who What Wear заметили, что в ассортименте популярных брендов стали появляться вещи аквамаринового оттенка.

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