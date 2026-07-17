Россиянкам зрелого возраста назвали самую главную вещь в гардеробе

Блогерша Анита Глосс назвала футболку самой главной вещью в гардеробе зрелых женщин

Модная блогерша Анита Глосс назвала россиянкам зрелого возраста самую главную вещь в гардеробе. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода».

Эксперт подчеркнула, что женщины старше 50 лет стали одеваться стильно и отказались от привычных стереотипов, которые диктовали им носить только строгие блузки или скучные кофты. «На смену пришла новая элегантность, а ее основой стала самая обычная базовая футболка», — заявила специалистка.

По словам Глосс, женщины удачно сочетают данный предмет гардероба с брюками палаццо и юбками миди вместо спортивных штанов или джинсов. «Сейчас это база, с которой можно собрать кучу классных образов», — поделилась инфлюэнсер.

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