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14:27, 15 июля 2026Ценности

Назван еще один модный цвет лета

Who What Wear: Аквамариновый оказался еще одним главным цветом лета 2026 года
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images for Jacquemus

Аквамариновый назвали еще одним главным цветом лета 2026 года. К такому выводу пришли обозреватели Who What Wear.

Модные редакторы заметили, что вещи такого оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фото в одежде цвета аквамарин. Среди них оказались Зара Ларссон, Амелия Димолденберг и другие инфлюэнсеры.

Особое внимание читателей призвали обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка.

Ранее в июле стало известно, что звезды отказались от черных шорт в пользу вещи неожиданного цвета — голубого. Одной из первых тренду последовала актриса Зои Кравитц, выбравшая голубые шорты спортивной марки Adidas.

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