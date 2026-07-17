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14:09, 17 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты детали первой встречи Зеленского с новым премьером

Зеленский провел первое совещание с избранным премьер-министром Корецким
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский и Сергей Корецкий

Владимир Зеленский и Сергей Корецкий. Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел совещание с новым премьер-министром республики Сергеем Корецким. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уже состоялось первое заседание нового правительства, и сегодня мы обсудили шаги, которые будут сделаны в ближайшее время, и работу с партнерами Украины для выполнения наших договоренностей», — написал Зеленский.

По его словам, Корецкий начал подготовку правительственной программы, которая будет представлена Верховной Раде. Помимо этого, на встрече, как указал украинский лидер, затрагивалась тема назначения исполняющих обязанностей министров иностранных дел и обороны республики.

Ранее депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел подарить Зеленскому конституцию, поскольку тот, не имея полномочий, назначил исполняющего обязанности министра обороны.

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